Эксперт по фэншуй Горностаева рассказала о способности яблок и гранатов привлекать удачу в дом

Мастер фэншуй и астролог Анастасия Горностаева в беседе с « Москвой 24 » поделилась, какие фрукты привлекают положительную энергию в дом.

По словам эксперта, в китайской традиции яблоки, особенно красные, символизируют долголетие, мир и благополучие. Их благоприятно употреблять в пищу и дарить близким с пожеланиями здоровья.

Гранат благодаря большому количеству семян внутри считается символом богатства и большой семьи. Этот фрукт или картину с его изображением следует разместить дома на видном месте, например в гостиной или на кухне, но только в целом виде.

Как пояснила специалист, лимоны и их изображения также приносят благополучие. Сок этих фруктов, разбавленный водой, активно используют для очищения пространства. Яркий цвет и сильный аромат лимонов отгоняют негатив.