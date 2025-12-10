Эксперт по фэншуй Горностаева посоветовала не размещать гирлянду на юго-западе квартиры

Мастер фэншуй и астролог Анастасия Горностаева поделилась советами, как правильно разместить гирлянды в доме, чтобы привлечь удачу и благополучие. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, расположение мерцающих лампочек на юго-востоке привлечет финансовые возможности, на востоке — увеличит капитал семьи, на северо-востоке — принесет любовь, творчество и успех в учебе. Гирлянда, размещенная на севере, поможет получить поддержку руководства и продвинуться по карьерной лестнице.

Специалист посоветовала избегать размещения праздничного светильника на юго-западе, чтобы не активизировать энергию финансовых потерь. Не рекомендуется также украшать северо-запад, чтобы не вызвать энергию болезней.