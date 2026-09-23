Эксперт по фэншуй Богданова рассказала, какие предметы могут служить оберегами для дома

Эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова рассказала «Москве 24» , какие предметы могут служить оберегами для дома. По ее словам, в фэншуй входная дверь считается важной зоной, через которую в дом поступает энергия ци, и есть несколько защитных символов, которые можно разместить в прихожей.

Одним из таких символов является зеркало. Однако его не следует размещать напротив входа, чтобы не отражать энергию наружу. Лучше, если зеркало будет сбоку от двери.

Традиционными китайскими защитными фигурами считаются львы, которые обычно ставят по обе стороны входа. Кроме того, гармонизировать и защищать входную зону могут колокольчики или подвески с монетами, особенно металлические с китайскими монетами.

Также эксперт рекомендует обратить внимание на тыкву Ву Лу — традиционный символ защиты и благополучия. Небольшие экземпляры можно повесить возле двери. Кристаллы, например, прозрачный кварц, также помогают защищать дом и гармонизировать пространство.

В прихожей стоит размещать живые здоровые растения с округлыми листьями, которые способствуют улучшению энергетики пространства. Красная лента или китайский узел удачи также считаются символами защиты и благополучия.

По фэншуй очень важно, чтобы прихожая была чистой, незахламленной и хорошо освещенной.