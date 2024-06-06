Эксперт по фэншуй Боброва посоветовала убрать с рабочего стола агрессивные фигурки и маятники

Предметы, которыми мы украшаем рабочий стол, могут серьезно повлиять на зарплату и карьеру. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по фэншуй Валентина Боброва.

Она подчеркнула, что не стоит украшать стол статуэтками, олицетворяющими негатив и агрессию. Это может спровоцировать проблемы на работе.

«Кроме того, можно поставить на стол фигурку слона. Однако важно обратить внимание на хобот — он обязательно должен быть поднят вверх. Тогда это станет олицетворением подъема в делах», — отметила эксперт.

Она добавила, что не стоит ставить на стол маятники. Они могут вызвать колебания в зарплате и доходах в целом.