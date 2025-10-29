Эксперт по фармакологии Борозденко призвал ввести дополнительные нормы на рынке БАДов

Исследование SHOT ПРОВЕРКИ, касающееся работы одного из подмосковных предприятий по производству биологически активных добавок, привлекло внимание к состоянию рынка БАДов в целом.

Ассистент кафедры фармакологии РНИМУ имени Пирогова Денис Борозденко подчеркнул острую потребность в совершенствовании правового регулирования отрасли.

«Сейчас для запуска БАДа достаточно свидетельства госрегистрации. Но этого документа мало, чтобы препарат можно было безопасно употреблять», — отметил ученый.

Ситуацию также прокомментировал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он поддержал идею с формированием списка биологически активных добавок, которые можно использовать в лечении официально. В таком случае, пояснил депутат, ответственность за прием препарата будет нести врач.

Исследование SHOT ПРОВЕРКИ наглядно продемонстрировало масштабы существующей проблемы: отсутствуют механизмы проверки качества и безопасности добавок, используются рекламные трюки и фальсифицированное производство, что создает серьезные угрозы здоровью потребителей.