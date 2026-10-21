Эксперт по этикету Рогова сочла уместным «посочувствовать» чихающим в офисе

Эксперт по этикету Алевтина Рогова рассказала, как правильно реагировать на чихающего человека в офисе. Об этом она сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» .

По ее словам, непроизвольный защитный рефлекс может вызвать смущение. При наличии приятельских отношений допустимо пожелать здоровья.

«С одной стороны, лучше не заметить, а с другой стороны, можно посочувствовать, если вы близкий приятель, если у вас доверительные отношения, лучше проявить участие и сказать: «Будь здоров, все будет хорошо, ничего страшного». Чихающий обычно смущается, особенно если не успел прикрыть рот платочком или локтем. Можно посочувствовать», — сказала Рогова.