Эксперт по этикету Рогова призвала женщин не брать в раздевалку сыновей, чтобы не создавать дискомфорт другим

Эксперт по этикету Алевтина Рогова в эфире радио «Говорит Москва» призвала матерей не брать с собой в раздевалку сыновей. По ее словам, это может смущать других женщин.

«Это дискомфорт вообще-то. Я считаю, что все-таки нужно дождаться, когда все или уйдут, какую-то минутку, бывает же, что никого нет в раздевалке», — сказала собеседница.

Неприличным она также назвала общение по видеосвязи. Рогова призвала женщин и мужчин беречь психологически комфортную зону другого человека. Что касается замечаний, то делать их она не рекомендовала, лишь отметила, что не стоит уподобляться такого рода поведению.