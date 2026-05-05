Эксперт по этикету Рогова отметила, что уход с работы должен проходить достойно и с уважением к коллегам

Уход с работы должен проходить достойно и с уважением к коллегам. Важно сохранить о себе хорошее впечатление, чтобы в будущем при необходимости можно было вернуться в компанию. Эксперт по этикету Алевтина Рогова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась советами, как правильно уволиться.

Она отметила, что процесс увольнения вызывает беспокойство как у работодателя, так и у сотрудника.

«Для работника самое главное — оставить самые лучшие впечатления о себе. Нужно помнить, что хорошие манеры прибыльны. Уходить нужно всегда красиво — тортик с пожеланиями той компании, с которой не сложились отношения. Надо стать взрослым. Не сложилось — смотрим с уверенностью вперед», — сказала Рогова.

Она также добавила, что если сотрудник решит купить торт и в обеденный перерыв созвать свой отдел и руководителя, чтобы сказать несколько приятных слов, то нет гарантии, что он не вернется обратно.