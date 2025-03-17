Эксперт по этикету Рогова: неприлично делать замечание за чихание и кашель

Алевтина Рогова, специалист по этикету, поделилась рекомендациями по поведению в разгар распространения вирусных инфекций. Так, в случае першения в горле в общественном транспорте стоит воспользоваться носовым платком, отметила эксперт в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

Рогова также посоветовала извиняться перед чиханием и кашлем.

«Если вы успеете перед чиханием или кашлем сказать: „Простите, извините“, — это будет очень хорошо. И отвернуться в сторону или ладонью прикрыть лицо. В идеале — достать платочек из кармана», — пояснила специалист.

По ее словам, при чихании рядом стоящего человека лучше всего не делать ему замечаний, а просто отойти в сторону. Проявление осуждения в данном случае считается неприличным. Также эксперт призвала проявлять эмпатию к тем, кто отошел в другую сторону из-за кашля, и не обижаться на это.