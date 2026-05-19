Эксперт по этикету Коломацкая рассказала о правилах поведения в общественных бассейнах и термах

Эксперт по этикету Надежда Коломацкая рассказала Life.ru о правилах поведения в общественных бассейнах и термах. Она подчеркнула, что слишком откровенные купальники, украшения и отказ от душа — это основные нарушения негласных правил.

По мнению специалиста, откровенные бикини и купальники с завязками не подходят для бассейна по нескольким причинам. Во-первых, они не обеспечивают должного прилегания во время активных движений, что может привести к потере деталей или микрочастиц кожи и волос в воде. Во-вторых, длинные завязки могут намотаться на поручни или мешать пловцам на соседних дорожках. В-третьих, такие купальники могут отвлекать и нарушать нейтральную спортивную атмосферу в месте общей рекреации.

«Закрытый или спортивный купальник, или раздельный с шортами и топом без глубоких вырезов — это уважение к правилам заведения», — добавила эксперт.

Она отметила, что в большинстве городских бассейнов прямо запрещают бикини, требуя слитный или скромный раздельный купальник.

Кроме того, в общественных бассейнах и термах важно соблюдать правила гигиены: принимать душ до и после плавания с мылом, надевать резиновую шапочку для бассейна, использовать сменную обувь и полотенце как сидушку в сауне. Громкие разговоры, плескание и использование телефонов в термах считаются дурным тоном.