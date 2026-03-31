Эксперт по этикету Коломацкая рассказала, что принесенное гостями угощение обязательно должно быть на столе

Если гости приходят с угощением, его не стоит убирать в холодильник или отставлять в сторону. Такое блюдо следует подать на общий стол, отметила эксперт по этикету Надежда Коломацкая в беседе с Life.ru .

По ее словам, угощение от гостя — это не замена блюдам хозяев, а дополнение к ним.

«Так он вносит часть застольной атмосферы, свою лепту, дополняет ее», — объяснила специалист.

Она обратила внимание на исключения. Речь идет о коллекционных наборах, например дорогом алкоголе или особенном торте. Если даритель сопровождает вручение такими словами: «Я бы хотел, чтобы ты насладился этим наедине с собой и вспомнил меня», — тогда угощение оставляют.