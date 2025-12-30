Эксперт по этикету Коломацкая рассказала, что нельзя приходить в гости на Новый год раньше времени

Специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая рассказала в беседе с RT , как вести себя в гостях на новогоднем торжестве, чтобы создать комфортную атмосферу.

По словам эксперта, приходить в гости следует вовремя или с небольшой задержкой, но не заранее. Преждевременный визит может поставить хозяев в неловкое положение.

«Если вас пригласили к шести часам, не приходите без пяти или без десяти шесть или еще раньше. Приходите либо вовремя, либо на 5—10 минут позже», — отметила Коломацкая.

Она также посоветовала не приходить с пустыми руками — лучше взять что-то к столу или небольшой подарок. Если в доме есть дети, можно подготовить для них небольшие знаки внимания.