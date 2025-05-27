Эксперт по этикету Коломацкая призвала женщин носить закрытую обувь в офисе

В летний период, когда столбики термометров поднимаются выше +30 градусов, вопрос соблюдения делового дресс-кода становится особенно актуальным. Эксперт по этикету Надежда Коломацкая в беседе с Life.ru поделилась рекомендациями о том, какие правила важно соблюдать женщинам.

По мнению специалист, деловой мир изначально формировался как пространство, где преобладают мужские стандарты. Поэтому женщинам, входящим в эту среду, необходимо придерживаться определенных правил.

«Важно помнить, что длина юбки и платья должна быть на ладонь выше или ниже колена, чтобы, когда мы присаживаемся, наклоняемся, все было в рамках приличия», — отметила Коломацкая.

Она также указала на неуместность декольте и открытой обуви. Такой внешний вид мысленно отправляет в лето и негативно влияет на производительность труда, предупредила эксперт.