Эксперт по этикету Коломацкая призвала не переходить на личности в домовом чате

Специалист рекомендовала уважать других участников и думать о том, как слова влияют на каждого из них.

«В домовом чате не позволяйте себе того, что вы не позволили бы сказать лично людям. Второй момент: помните, что всю информацию, которую вы пишете в чат, читают все участники», — добавила эксперт.

Коломацкая также посоветовала избегать повторений и многословности, чтобы завладеть вниманием собеседников. Кроме того, не следует переходить на личности. Оскорбления в онлайн-общении специалист назвала нарушением прав человека.