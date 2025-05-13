Эксперт по этикету Коломацкая призвала не мешать соседям по даче громкой музыкой

Как не испортить отношения с соседями по даче, рассказала эксперт по этикету Надежда Коломацкая в интервью Life.ru . Она напомнила о необходимости соблюдать негласные правила поведения за городом.

По словам специалиста, не стоит мешать соседям громкой музыкой, сжиганием мусора и другими действиями, которые доставляют неудобства окружающим.

«Территория своего участка ни в коем случае не должна перекочевывать на общее», — предупредила Коломацкая.

Эксперт также посоветовала владельцам животных заранее обсудить с соседями возможные проблемы. Так, питомец может оставить следы своей жизнедеятельности на чужих участках, что неизбежно спровоцирует негативную реакцию.