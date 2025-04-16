Эксперт по этикету Коломацкая посоветовала исправлять ошибочное сообщение, а не удалять его

При случайной отправке неправильного сообщения лучшим решением станет не его удаление, а последующее разъяснение допущенных ошибок и отправка правильного текста. Такое мнение высказала эксперт по этикету Надежда Коломацкая в интервью сайту Life.ru.

По словам специалиста, удаление переписок с близкими людьми, друзьями или родственниками, желательно согласовывать предварительно. Более приемлемым вариантом становится частичное удаление только собственных посланий.

Коломацкая обратила особое внимание на специфику общения с бывшими партнерами. Длительные переписки, продолжавшиеся годами, требуют индивидуального подхода. Прежде чем принять решение об удалении, стоит задуматься над мотивацией своего поступка и убедиться, что оно оправдано ситуацией.

В рабочей среде рекомендации эксперта сводятся к разумному балансу. Переписки по рабочим вопросам сохраняются после завершения проектов или переговоров, если они содержат важную информацию или договоренности. После прекращения деловых связей обе стороны вправе свободно очистить архив.

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