Эксперт по этикету Коломацкая: о форме одежды стоит предупреждать до свидания

Эксперт по этикету Надежда Коломацкая рассказала в беседе с Life , как установленные нормы поведения регулируют романтические свидания.

Специалист посоветовала предупреждать заранее о формате одежды для свидания. Иначе девушка окажется не готова к погодным и иным условиям. Так, она может прийти в туфлях на встречу, которая пройдет в парке.

«Весна — непредсказуемое время года. Вроде бы солнышко располагает к длительным прогулкам, но у вас всегда должен быть запасной план Б, чтобы можно было пойти погреться», — заявила Коломацкая.

По ее словам, еще один важный момент — выбор букета. Для долгой прогулки лучше приобрести композицию в шляпной коробке или корзинке.