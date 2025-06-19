Эксперт по этикету Коломацкая назвала недопустимым отсутствие нижнего белья на работе

В летний период многие работники корректируют свой гардероб в сторону более открытой одежды, включая отказ от некоторых элементов нижнего белья. Эксперт по деловому этикету Надежда Коломацкая поделилась взглядами на уместность таких тенденций в рабочей среде с Life.ru .

«С точки зрения делового дресс-кода недопустимо отсутствие нижнего белья, как сверху, так и снизу. И обязательно наличие колготок в любое время года», — заявила специалист.

По ее словам, в офисе ценится не только профессионализм, но и внешний вид. Важно соблюдать базу делового дресс-кода и избегать не только отсутствия белья, но и элементов с кружевами, рюшами, глубокими декольте и разрезами, добавила Коломацкая.