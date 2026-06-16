Эксперт по этикету Коломацкая назвала моветоном видеозвонки по громкой связи в самолете

Специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая поделилась рекомендациями по правильному поведению во время путешествий на поезде и самолете. Об этом сообщила «Москва 24» .

По словам специалиста, главное в таких ситуациях — уважение к личным границам других пассажиров.

«Надо стараться не прижиматься к соседу, не заглядывать в экран его телефона или в книгу, обязательно предупреждать окружающих о своем передвижении: „Извините, я пройду“», — отметила эксперт.

Она также назвала моветоном видеозвонки по громкой связи. Кроме того, в ночное время следует уважать покой окружающих и общаться шепотом.