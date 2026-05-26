Эксперт по этикету Коломацкая назвала алкоголь, деньги и косметику недопустимыми подарками учителям на выпускной

Специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая поделилась с «Москвой24» рекомендациями относительно подарков учителям на последний звонок и выпускной. Она считает, что деньги в конверте, алкоголь и косметика — неподходящие варианты.

По словам эксперта, в пределах трех тысяч рублей можно приобрести набор качественных канцелярских принадлежностей: ручку, ежедневник в кожаном переплете, настольный органайзер. Также уместным подарком будет книга: подарочное издание по профилю педагога, классика в хорошем переплете или энциклопедия.

Коломацкая отметила, что сертификаты из книжного магазина, сети товаров для дома, кафе, спа-салона или цветочного бутика — беспроигрышные варианты. Можно также подарить листовой чай или кофе в зернах премиум-класса в красивых жестяных банках в сочетании с чайными парами.

Фотоальбом или стенгазета, рассказывающие историю класса, могут стать прекрасным дополнением к подарку. Однако важно следить, чтобы на снимках учитель не выглядел нелепо.

«При этом категорически неуместно дарить деньги в конверте — это является грубейшим нарушением этикета», — считает эксперт.

По ее мнению, такой презент переводит отношения в плоскость «услуга-оплата», что унизительно для педагога.