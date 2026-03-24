Эксперт по этикету Холгова рассказала, что пожелания «приятного аппетита» уместны лишь от шеф-поваров и официантов

Пожелание «приятного аппетита» перед началом трапезы может считаться нарушением правил этикета в определенных кругах. О том, кто на самом деле имеет право произносить эту фразу, рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова в беседе с «Абзацем» .

Специалист отметила, что в светском обществе и на официальных приемах подобные слова из уст гостей или хозяев дома звучат неуместно. Это правило распространяется даже на Францию, которую часто приводят в пример как родину данной традиции.

«Желать приятного аппетита перед едой — это неправильно. Это могут делать только шеф-повара и официанты. Если обычный человек произносит эту фразу, это говорит только об одном — он не знает правил», — пояснила Холгова.

Вместо акцентирования внимания на процессе поглощения пищи эксперт рекомендует сразу переходить к общению. Этикет предполагает, что за столом люди собираются прежде всего ради социального взаимодействия, а не просто ради еды.