Эксперт по этикету Холгова: не всем женщинам старше 50 лет можно оголять ноги

В зрелом возрасте демонстрация отдельных частей тела зачастую считается неуместной. Подробнее о соответствующих правилах рассказала международный эксперт по этикету Альбина Холгова в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам специалиста, женщинам после 50 позволительно открывать зону декольте или оголять ноги, если их фигура привлекательна, а также отсутствуют лишний вес и выраженные возрастные изменения.

«Звезды — единственные люди, которым в любом возрасте, даже после 80, разрешено по законам этикета оголяться и вести себя распущенно», — отметила Холгова.

Она пояснила, что Алле Пугачевой, Анжелике Варум и другим знаменитостям позволительно демонстрировать фигуру, появляться в платьях с глубокими вырезами.