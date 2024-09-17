Эксперт по этикету Бугрименко посоветовала сначала писать в мессенджере, прежде чем звонить незнакомому человеку

Ведущая курсов этикета с более чем 15-летним опытом и бывший редактор Forbes Life Оксана Бугрименко рассказала Леди Mail.ru о правилах вежливости, которые сделают телефонные беседы более комфортными и эффективными.

Согласно современным нормам этикета, перед тем как позвонить незнакомому человеку, рекомендуется сначала обратиться к нему через один из мессенджеров. Эти платформы стали своего рода личными помощниками: они помогают отсеивать нежелательные контакты и находить удобное время для общения с важными людьми.

Эксперт также отметила, что звонить лучше в приемлемые часы — с 9:00 до 22:00. Если собеседник мало знаком или о его распорядке дня ничего не известно, рекомендуется ограничить время с 11:00 до 19:00.