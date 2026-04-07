Эксперт по этикету Богачева рассказала, какие сувениры из отпуска не стоит дарить коллегам

Привезти из отпуска сувенир для коллег — хорошая традиция, но некоторые подарки могут вызвать неловкость. Эксперт по этикету Екатерина Богачева поделилась с Life.ru советами, как избежать неприятных ситуаций.

По словам специалиста, не стоит привозить маленькие сувениры и магниты. Они занимают место и быстро превращаются в хлам. В компаниях часто действуют правила оформления рабочих столов, а обилие мелких фигурок только захламляет пространство. Кроме того, сувениры с ироничным подтекстом могут задеть коллег.

Богачева рекомендует выбирать универсальные подарки, например, съедобные презенты. Деликатесы, сладости, чай или фрукты позволяют «поделиться эмоцией отпуска», но не создают лишних вещей в офисе.

Эксперт также предостерегла от сувениров с резким запахом, таких как благовония или палочки пало-санто. Такие подарки популярны в Азии, но восприятие запахов у людей индивидуально, что может вызвать дискомфорт.

Самым ярким антипримером стал экзотический подарок с животными.

«Мне однажды в качестве сувенира привезли змею в маленькой бутылочке… я даже сейчас вспоминаю, как это было ужасно», — поделилась Богачева.

Таким образом, лучший сувенир для коллег — тот, который не создает проблем: его можно разделить, съесть и спокойно вернуться к работе без лишних вещей на столе.