Эксперт по этикету Богачева призвала сотрудников компаний не злоупотреблять алкоголем на корпоративах

Специалист по деловому протоколу, эксперт по этикету Екатерина Богачева в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвала сотрудников компаний воздержаться от злоупотребления алкоголем на корпоративах.

Как пояснила собеседница, сотрудник может здорово подорвать себе имидж на подобном мероприятии.

«Говоря о количестве алкоголя, если человек его употребляет, то почему бы и нет. Главное знать меру», — добавила Богачева.

Даже если кто-то из коллег перебрал лишнего, специалист призвала сотрудников компании не обсуждать человека за спиной. В офис люди приходят работать, а не сплетничать, сообщила она.