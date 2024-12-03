Эксперт по этикету Богачева призвала сотрудников компаний не злоупотреблять алкоголем на корпоративах
Специалист по деловому протоколу, эксперт по этикету Екатерина Богачева в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвала сотрудников компаний воздержаться от злоупотребления алкоголем на корпоративах.
Как пояснила собеседница, сотрудник может здорово подорвать себе имидж на подобном мероприятии.
«Говоря о количестве алкоголя, если человек его употребляет, то почему бы и нет. Главное знать меру», — добавила Богачева.
Даже если кто-то из коллег перебрал лишнего, специалист призвала сотрудников компании не обсуждать человека за спиной. В офис люди приходят работать, а не сплетничать, сообщила она.