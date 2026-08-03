Эксперт по этикету Богачева подчеркнула, что деловой этикет подразумевает заботу о сохранности имущества компании

Специалист по этикету Екатерина Богачева рассказала о главных ошибках офисного поведения, которые могут раздражать коллег и нарушать рабочую атмосферу. В интервью Life.ru она отметила несколько привычек, которых следует избегать.

Прежде всего, важно помнить о том, что личная свобода заканчивается там, где начинается свобода других. Громкие разговоры по телефону, перекусы на рабочем месте с резким запахом еды и прослушивание контента без наушников могут отвлекать коллег и создавать дискомфорт.

Екатерина Богачева подчеркнула, что деловой этикет подразумевает заботу о сохранности имущества компании. Поэтому не стоит ставить контейнеры и стаканы с кофе рядом с техникой, чтобы избежать возможных повреждений.

Также эксперт отметила важность субординации в приветствиях. Подчиненному не следует первым протягивать руку для рукопожатия, за исключением случаев, когда в компании сложилась иная традиция. Это может раздражать руководство и восприниматься как нарушение субординации.

Дресс-код в офисе тоже имеет значение. Его соблюдение помогает сотрудникам сосредоточиться на рабочих задачах и избежать ненужных обсуждений внешнего вида.

Наконец, порядок на рабочем месте также важен. HR-специалисты обращают внимание на то, насколько аккуратно организовано пространство на столе, так как это может влиять на работоспособность и отношение человека к делу.