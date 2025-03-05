Эксперт по этикету Богачева: подарки на 8 Марта от женщины женщине вполне уместны

Эксперт по этикету Екатерина Богачева в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала допустимым взаимное поздравление женщин с 8 Марта.

«8 Марта — прекрасный повод для теплых и хороших слов, подарков. Поэтому дарение вполне уместно и от женщины к женщине», — сказала она.

В этот день принято дарить сладости, цветы, книги и предметы, связанные с профессией. Парфюмерные наборы дарить не стоит, поскольку такой подарок должен быть индивидуальным. Лучше всего выбирать универсальные презенты, которые наверняка порадуют коллег и подруг, добавила специалист.