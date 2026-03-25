Эксперт по этикету Богачева объяснила, что тапочки приемлемы в офисах с неформальной атмосферой

Тапочки нередко можно увидеть в офисах, особенно в сфере IT и других областях, где дресс-код не подразумевает строгого внешнего вида. Такая привычка говорит о том, что человек чувствует себя в офисе расслабленно и комфортно. Об этом рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева в беседе с Life.ru .

По ее словам, в офисах с формальным дресс-кодом или в государственных структурах подобная смена обуви вряд ли возможна.

Эксперт также добавила, что возможны индивидуальные сценарии. Если у сотрудника есть личный кабинет и он точно знает, что в ближайший час не выйдет из него, смена обуви на более удобную допустима.

Специалист заключила, что тапочки приемлемы в компаниях с неформальной атмосферой или в организациях, где внешний вид сотрудников не имеет значения. В большинстве офисов такая обувь, скорее всего, будет выглядеть необычно.