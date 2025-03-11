Эксперт по этикету Богачева: не стоит сокращать слова вежливости в рабочей переписке

Эксперт по этикету Екатерина Богачева в интервью радиостанции «Говорит Москва» призвала не сокращать слова вежливости в деловой коммуникации.

По ее словам, многие люди обижаются, когда собеседники пишут «спс» вместо «спасибо» или «пжст» вместо «пожалуйста», считая это дурным тоном.

«Почему-то людям часто кажется, что так быстрее, а их собеседники в чатах обижаются, потому что считают, что сокращение слов вежливости — это дурной тон», — сообщила эксперт.

Также специалист посоветовала избегать написания сообщений заглавными буквами, поскольку это может раздражать получателей и создавать впечатление повышения голоса.