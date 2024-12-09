Эксперт по электронной торговле Ефимов назвал отказ от иностранных мессенджеров при работе с клиентами неадекватным

Если сокращать способы взаимодействия между потребителями и провайдерами каких угодно услуг, включая маркетплейсы, это только будет множить существующие проблемы. Таким мнением поделился с НСН председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Александр Ефимов .

По его словам, запрещать использовать иностранные мессенджеры при работе с клиентами — это неадекватная мера. Хотя бы потому что нет полноценных российских аналогов, чтобы их заменить.

Ефимов подчеркнул, что, прежде чем что-то запрещать, нужно подготовить альтернативу. А пока ее нет, не стоит создавать и провайдерам, и их клиентам новые проблемы.