Эксперт по электронной торговле Ефимов назвал отказ от иностранных мессенджеров при работе с клиентами неадекватным

Если сокращать способы взаимодействия между потребителями и провайдерами каких угодно услуг, включая маркетплейсы, это только будет множить существующие проблемы. Таким мнением поделился с НСН председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Александр Ефимов.
По его словам, запрещать использовать иностранные мессенджеры при работе с клиентами — это неадекватная мера. Хотя бы потому что нет полноценных российских аналогов, чтобы их заменить.
Ефимов подчеркнул, что, прежде чем что-то запрещать, нужно подготовить альтернативу. А пока ее нет, не стоит создавать и провайдерам, и их клиентам новые проблемы.
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