Эксперт по экологии Бурмистров предупредил об опасности шершней в Московском регионе осенью

Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров рассказал « Москве 24 », что осенью в столичном регионе можно столкнуться с опасностью со стороны шершней, гадюк и лосей.

По словам эксперта, большое количество бахчевых развалов и фруктовых палаток в конце августа — сентябре привлекает ос, а те — шершней. Укус шершня болезненный и может вызвать серьезную аллергическую реакцию.

«Особенно если насекомое укусило в лицо и шею. Именно эти места они обычно и выбирают как самые нежные», — пояснил специалист.

Он также предупредил о риске встречи с гадюкой, при укусе которой требуется медицинская помощь. Кроме того, увеличиваются шансы столкнуться с лосем.