Эксперт по ЕГЭ Маерова рассказала о влиянии золотой или серебряной медали на поступление в вуз

Руководитель учебного отдела в «ЕГЭ-Центре» — школе «На Газетном» Олеся Маерова рассказала NEWS.ru о влиянии золотой или серебряной медали на поступление в вуз.

Согласно федеральному порядку приема, университеты могут начислять за медаль и другие личные достижения не более 10 баллов в сумме. Однако каждое учебное заведение самостоятельно определяет вес медали, поэтому универсального значения не существует.

Маерова пояснила, что в одном вузе медаль может дать несколько баллов, а в другом — больше. Решающим преимуществом медаль станет только при очень плотном конкурсе.

Например, в НИУ ВШЭ аттестат с отличием и медаль I или II степени приносят абитуриенту три балла. В МГУ на ряде факультетов за аттестат с отличием начисляют шесть баллов. В обоих случаях медаль не является отдельной льготой, а входит в общую сумму за индивидуальные достижения.