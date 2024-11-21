Эксперт по домоводству Рубенкова объяснила, что запах в холодильнике возникает из-за неправильного хранения продуктов

Многие сталкивались с тем, что в холодильнике появляется неприятный запах, от которого бывает трудно избавиться. О причинах его появления рассказала эксперт по домоводству Марина Рубенкова, передала «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, чаще всего неприятный запах вызывают неправильно хранимые продукты. Например, то, что имеет сильный запах, нужно держать в герметичных стеклянных контейнерах. Что касается испорченной еды, ее нужно выбрасывать как можно скорее.

Кроме того, важно регулярно мыт холодильник, чтобы на его стенках не скапливались грязь и налет. Они тоже могут стать источником неприятного запаха, добавил «Петербургский дневник».