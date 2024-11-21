Эксперт по домоводству Рубенкова объяснила, что запах в холодильнике возникает из-за неправильного хранения продуктов

Многие сталкивались с тем, что в холодильнике появляется неприятный запах, от которого бывает трудно избавиться. О причинах его появления рассказала эксперт по домоводству Марина Рубенкова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, чаще всего неприятный запах вызывают неправильно хранимые продукты. Например, то, что имеет сильный запах, нужно держать в герметичных стеклянных контейнерах. Что касается испорченной еды, ее нужно выбрасывать как можно скорее.

Кроме того, важно регулярно мыт холодильник, чтобы на его стенках не скапливались грязь и налет. Они тоже могут стать источником неприятного запаха, добавил «Петербургский дневник».

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