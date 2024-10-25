Эксперт по дизайну Веденова: текстиль поможет скрыть неровности стен в квартире

Арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова рассказала, как скрыть недостатки квартиры, не прибегая к ремонту. Так, светлые оттенки сделают помещение более просторным, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, неровности стен можно визуально устранить с помощью текстиля.
«В моду снова возвращаются настенные ковры. Для более масштабной переделки одну из стен закройте шторой — такой прием сделает пространство более камерным и уютным», — сообщила специалист.
При устранении дефектов ламината Веденова посоветовала использовать восковой мелок. Он оставляет незаметный след, образуя защитную оболочку. Эксперт обратила внимание на широкую палитру цветов данного приспособления.
Кулинарный мастер-класс по осенним блюдам прошел в колледже «Подмосковье»
Два новых агрегата запустят в котельной на улице Горького в Пушкино
Фейк: «Ашан» решил уйти из России
Производство беспилотных летательных аппаратов запустили в Подольске
В Москве ужесточат контроль за мигрантами
Жители Богородского округа приняли участие во всероссийском молебне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте