Эксперт по дизайну Веденова: текстиль поможет скрыть неровности стен в квартире

Арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова рассказала, как скрыть недостатки квартиры, не прибегая к ремонту. Так, светлые оттенки сделают помещение более просторным, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, неровности стен можно визуально устранить с помощью текстиля.

«В моду снова возвращаются настенные ковры. Для более масштабной переделки одну из стен закройте шторой — такой прием сделает пространство более камерным и уютным», — сообщила специалист.

При устранении дефектов ламината Веденова посоветовала использовать восковой мелок. Он оставляет незаметный след, образуя защитную оболочку. Эксперт обратила внимание на широкую палитру цветов данного приспособления.

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