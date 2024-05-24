Эксперт по детскому отдыху Пугачев поддержал идею разрешить тратить маткапитал на путевки в летние лагеря

Позволить родителям покупать на средства маткапитала путевки в летние лагеря для детей было бы правильным и необходимым решением. Таким мнением поделился с «Ридусом» гендиректор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игорь Пугачев.

По его словам, подобный шаг позволил бы гораздо большему количеству детей качественно повысить уровень отдыха.

«В таком случае больше детей смогут хорошо провести каникулы и отдохнуть в загородных лагерях», — подчеркнул эксперт.

Особенно принятие инициативы помогло семьям, в которых несколько детей. Часто отправить всех в лагерь родителям не позволяет бюджет, и в итоге все лишаются интересного летнего отдыха.

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте