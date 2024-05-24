Эксперт по детскому отдыху Пугачев поддержал идею разрешить тратить маткапитал на путевки в летние лагеря

Позволить родителям покупать на средства маткапитала путевки в летние лагеря для детей было бы правильным и необходимым решением. Таким мнением поделился с «Ридусом» гендиректор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игорь Пугачев.
По его словам, подобный шаг позволил бы гораздо большему количеству детей качественно повысить уровень отдыха.
«В таком случае больше детей смогут хорошо провести каникулы и отдохнуть в загородных лагерях», — подчеркнул эксперт.
Особенно принятие инициативы помогло семьям, в которых несколько детей. Часто отправить всех в лагерь родителям не позволяет бюджет, и в итоге все лишаются интересного летнего отдыха.
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