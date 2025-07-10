Эксперт по демографии Крупнов не увидел сильных изменений в миграционной политике после введение цифровых виз

Председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с ИА НСН отметил, что введение цифровых виз не приведет к кардинальным изменениям в миграционной политике.

Сроки пребывания в России и ограничения, связанные с трудовой деятельностью, регулируются другими законами. Можно разработать различные форматы для разных категорий иностранных граждан. Поэтому не стоит ожидать, что завтра Россию внезапно наводнят мигранты из Африки, сказал он.

В свою очередь, профессор кафедры африканистики СПБГУ Александр Желтов высказал мнение, что африканцы заинтересованы в получении образования в России, но не рассматривают ее как место для переезда. По его словам, для переселения необходимы определенные денежные пособия. Именно поэтому африканцы из Франции стремятся в Англию, где пособия выше.

Ранее Министерство труда России опровергло сообщения о завозе в 2026 году одного миллиона трудовых мигрантов из Индии. Общая квота на весь год для мигрантов из всех стран составляет около 235 тысяч человек.