Эксперт по деловому этикету Мелье сообщила, что при выборе подарка для руководителя важно учесть его характер

Выбрать подарок для руководителя — задача не из легких. Презент должен отражать уважение и при этом соответствовать деловому этикету. Эксперт по деловому этикету и профессиональному имиджу для руководителей Катерина Мелье поделилась с изданием «Вечерняя Москва» советами, как сделать выбор подарка начальнику приятным событием для всех.

Специалист подчеркнула, что универсального подарка не существует и задавать прямой вопрос о желаниях начальника — не лучшая идея. Вместо этого можно проявить креативность. Например, попросить отдел кадров провести опрос среди сотрудников, чтобы понять стиль и ценности руководителя, написал «Петербургский дневник».

Эмоции, сопровождающие вручение подарка, так же важны, как и сам подарок. Поэтому важно учесть характер начальника. Для активного и азартного человека можно организовать мини-квест по офису с заданиями, а для того, кто ценит камерность, — подготовить мини-тест или интерактивную игру.

Не менее важно и искусство принимать подарки. Руководителю стоит принимать подарки с благодарностью, подчеркивая ценность внимания и избегая оценочных суждений.