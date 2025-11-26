Эксперт по борьбе с мошенниками Дуб сочла недостаточными семь дней «охлаждения» перед сделкой с жильем

В Государственной думе рассматривается инициатива введения семидневного периода «охлаждения» перед регистрацией сделок с недвижимостью, направленная на предотвращение деятельности аферистов. В беседе с « Ридусом » идею прокомментировала эксперт по борьбе с мошенниками Екатерина Дуб.

По мнению специалиста, такой временной промежуток является недостаточным для эффективной борьбы со злоумышленниками.

«Я общаюсь с несколькими мошенниками, которые работают в колл-центрах на Украине, они являются моими тайными инсайдерами. <…> Они сейчас переключаются на квартиры и автомобили. Они будут держать жертву на крючке и „консультировать“ эти семь дней», — предупредила Дуб.

Эксперт заявила, что оптимальный период «охлаждения» для надежной защиты от мошенничества должен составлять около месяца. В течение 30 дней аферисты вряд ли смогут поддерживать активность и влиять на решения жертвы.