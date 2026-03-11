Эксперт по бизнесу Кондакова отметила, что маркетплейсы могут помочь вовлечь мужчин в процесс покупки товаров для дома

По статистике, сегодня женщины совершают больше покупок товаров для дома и семьи, чем мужчины. Эксперт по развитию бизнеса, ритейлу и цифровизации Анастасия Кондакова в интервью радио Sputnik объяснила, почему так происходит.

Она отметила, что представители сильного пола чаще покупают технику, гаджеты и товары для ремонта и автомобилей, а женщины — все остальное. Появление онлайн-сервисов не изменило ситуацию: 58% женщин регулярно заказывают товары в интернете. Чаще всего они покупают детские вещи, посуду, одежду, предметы интерьера.

«В большинстве случаев это объясняется не любовью к шопингу, а традиционным распределением ролей в семье, когда на женщин возлагается ответственность за хозяйство, уют в доме и благополучие близких», — считает Кондакова.

По ее мнению, вовлечь мужчин в процесс приобретения товаров для дома и семьи могут помочь онлайн-покупки. Интернет-магазины не предполагают личного контакта продавца и покупателя, благодаря чему последний остается анонимным.

В наши дни бурно развиваются маркетплейсы, предлагающие максимально комфортный формат покупок. Не исключено, что это повлияет на отношение мужчин к шопингу и уменьшит гендерный разрыв в данной сфере, заключила эксперт.