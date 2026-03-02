Эксперт по бизнесу Горелкина назвала социальный контракт способом снижения текучки кадров

Заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина рассказала «Известиям», как снизить текучку кадров в условиях их дефицита.

По ее словам, компании выбирают между двумя стратегиями удержания сотрудников: точечными льготами (например, ДМС или корпоративными мероприятиями) или системным социальным контрактом, который поддерживает не только работника, но и его семью.

Горелкина подчеркнула, что около половины работодателей планируют увеличить бюджеты на обучение и развитие персонала в 2026 году. Однако обучение без доверия — это инвестиция в будущее трудоустройство другого работодателя.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте