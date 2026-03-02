Эксперт по бизнесу Горелкина назвала социальный контракт способом снижения текучки кадров

По ее словам, компании выбирают между двумя стратегиями удержания сотрудников: точечными льготами (например, ДМС или корпоративными мероприятиями) или системным социальным контрактом, который поддерживает не только работника, но и его семью.

Горелкина подчеркнула, что около половины работодателей планируют увеличить бюджеты на обучение и развитие персонала в 2026 году. Однако обучение без доверия — это инвестиция в будущее трудоустройство другого работодателя.