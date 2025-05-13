Эксперт по биометрическим технологиям Ярославский заверил, что биометрия не приведет к утечке личных данных

Советник генерального директора Центра биометрических технологий Константин Ярославский в интервью радиостанции «Говорит Москва» заверил, что биометрия не приведет к утечке личных данных.
Для подтверждения возраста достаточно сделать селфи, поскольку запись голоса в данном случае не нужна. Полученная информация никуда не уйдет: процесс подтверждения личности происходит исключительно внутри государственной системы. Данные граждан не передаются сторонним организациям.
К идентификатору — набору цифр и букв — привязывается фотография пользователя и информация о том, что ему больше 18 лет.
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