Эксперт по биометрическим технологиям Ярославский заверил, что биометрия не приведет к утечке личных данных

Советник генерального директора Центра биометрических технологий Константин Ярославский в интервью радиостанции «Говорит Москва» заверил, что биометрия не приведет к утечке личных данных.

Для подтверждения возраста достаточно сделать селфи, поскольку запись голоса в данном случае не нужна. Полученная информация никуда не уйдет: процесс подтверждения личности происходит исключительно внутри государственной системы. Данные граждан не передаются сторонним организациям.

К идентификатору — набору цифр и букв — привязывается фотография пользователя и информация о том, что ему больше 18 лет.