Эксперт по биохакингу Молоствова рассказала о способности ноотропов улучшать память

Ноотропы представляют собой химические соединения, соответствующие определенным научным стандартам и способные усиливать интеллектуальные способности. Об этом рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова в беседе с RuNews24.ru .

По ее словам, такие вещества могут обеспечивать мозгу дополнительную защиту от неблагоприятных факторов окружающей среды.

«Некоторые ноотропы активируют и высвобождают цАМФ — важный сигнальный белок для долгосрочного потенцирования», — отметила специалист.

Она пояснила, что результатом становится улучшение памяти и обучаемости. Однако Молоствова предупредила о необходимости осторожного подхода к применению ноотропов, так как большинство исследований ограничено низкими дозировками.