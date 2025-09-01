Эксперт по биохакингу Молоствова предложила использовать юмор для повышения внимания

Обычные способы повышения концентрации, такие как употребление кофеина или созерцание большого экрана, помогают мозгу настроиться на работу. Однако существуют альтернативные методы, способные эффективно стимулировать внимание. Об этом рассказала эксперт из области биохакинга Мария Молоствова в беседе с RuNews24.ru .

По словам специалиста, первый метод основан на активации нервной системы посредством выброса адреналина. Простой способ добиться этого эффекта — придать задаче срочность или значимость, что стимулирует мозг на активное реагирование.

Второй подход предполагает обращение к другому нейромедиатору — дофамину. Норэпинефрин повышает способность концентрироваться, а дофамин способствует формированию интереса и мотивации.

Как пояснила Молоствова, смех и предвкушение приятного события способствуют выработке как дофамина, так и адреналина. Так, юмор способен оказывать влияние на внимание человека.