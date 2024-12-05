Эксперт по безопасности Вураско предупредил, что подростков массово заманивают в дроперы

В дроперы, то есть подставные лица для преступников, сейчас повально заманивают подростков. Как это происходит, KP.RU рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.
Он объяснил, что доверчивые подростки соглашаются из-за легкого заработка. Например, их просят за вознаграждение оформить на себя несколько карт разных банков и передать информацию третьим лицам, которые они даже не знают. Обычно вся беседа ведется через мессенджеры.
Эксперт отметил, что для мошенников дроперы — это пушечное мясо. Их потом легко отдают полиции и забывают про них.
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