Эксперт по безопасности Власов рекомендовал перезванивать собеседнику при просьбе перевести деньги в школьных чатах

Злоумышленники стали использовать новую схему обмана россиян. Они создают групповые чаты от имени учителя или директора школы, а затем просят родителей перевести деньги. Как защититься от аферистов, рассказал «Москве 24» эксперт в области безопасности Александр Власов.

По его словам, при поступлении соответствующей просьбы не стоит сразу же перечислять средства. Важно убедиться, что запрос исходит именно от сотрудника учреждения, пояснил специалист.

Он посоветовал перезванивать собеседнику, чтобы прояснить ситуацию. Так, с директором можно связаться через его приемную.

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