Эксперт по безопасности Власов: аферисты стали применять схему из 90-х

Эксперт по безопасности Александр Власов рассказал о мошенничестве с обменом валюты в отношении российских туристов за рубежом. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам специалиста, аферисты стали активно предлагать иностранную валюту в обмен на переводы с российских карт, которые не работают за границей.

«Такие разводы были популярны в 90-е годы. Если есть еще такие люди, которые на это ведутся, то остается посоветовать: „Достаньте голову из тумбочки“», — отметил Власов.

Он рекомендовал туристам тщательно планировать бюджет перед поездкой за границу и избегать сомнительных предложений обмена валют.