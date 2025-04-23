Эксперт по безопасности Власов: аферисты стали применять схему из 90-х
Эксперт по безопасности Александр Власов рассказал о мошенничестве с обменом валюты в отношении российских туристов за рубежом. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам специалиста, аферисты стали активно предлагать иностранную валюту в обмен на переводы с российских карт, которые не работают за границей.
«Такие разводы были популярны в 90-е годы. Если есть еще такие люди, которые на это ведутся, то остается посоветовать: „Достаньте голову из тумбочки“», — отметил Власов.
Он рекомендовал туристам тщательно планировать бюджет перед поездкой за границу и избегать сомнительных предложений обмена валют.
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