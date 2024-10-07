Эксперт по безопасности Вехов назвал основной опасностью для пользователей подозрительные письма

Чтобы защитить себя в интернете, следует соблюдать несколько простых правил, которые помогут сохранить личные данные и избежать вирусов. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал эксперт по информационной безопасности Виталий Вехов.
Во-первых, он рекомендовал не сохранять логины и пароли к аккаунтам. После работы с сайтами удалять все личные данные, чтобы они не хранились в памяти устройства.
Также стоит избегать звонков от незнакомых номеров и подозрительных электронных писем, так как они могут содержать вредоносное ПО. Рекомендуется также регулярно обновлять антивирус.
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