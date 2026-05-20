Эксперт по безопасности товаров Генералова заявила, что реплики парфюмов могут вызывать удушье

Эксперт по безопасности товаров народного потребления Инесса Генералова предупредила о рисках использования реплик парфюмов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

По ее словам, такие изделия могут стать причиной головных болей, удушья, насморка и химических ожогов.

«Есть цена самого продукта, поэтому, если делается реплика, то никто не может дать гарантии, что сырье, которое использовалось, было качественным», — подчеркнула специалист.

Она отметила, что покупка неоригинальных духов способна привести не только к неприятному аромату, но и к серьезным проблемам со здоровьем.