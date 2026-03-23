Эксперт по безопасности Татаринов сообщил, что владельцы ПВЗ столкнулись с волной мошенничества

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) столкнулись с новой волной мошенничества. Злоумышленники взламывают личные кабинеты, оформляют фиктивные возвраты и оставляют предпринимателей без товаров и денег. Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов в интервью для радио Sputnik рассказал о популярных схемах преступников.

По словам специалиста, мошенники крадут логины и пароли с помощью вредоносных приложений, которые маскируются под полезные программы. Ещё один способ — фишинговые сайты, полностью контролируемые злоумышленниками. Также преступники используют одинаковые пароли для разных сервисов и неграмотное хранение данных.

Татаринов настоятельно рекомендует не устанавливать подозрительные приложения, не вводить данные на непроверенных сайтах и использовать уникальные пароли для каждого ресурса.