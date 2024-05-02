Эксперт по безопасности Спасова призвала сразу удалять фото документов после отправки через мессенджеры | 360°

Общество 02 мая 2024, 13:09 Эксперт по безопасности Спасова призвала сразу удалять фото документов после отправки через мессенджеры

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Очень часто целью мошенников при взломе бывают фотографии важных документов, поэтому нужно с особой осторожностью относиться к их отправке. Об этом Lenta.ru рассказала специалист по GR и комплаенс ИБ-компании «Код безопасности» Александра Спасова.

Она объяснила, что лучше всего вообще не отправлять сканы и фото документов в мессенджере. Если есть возможность, стоит сохранить их на флешке и передать таким образом. Когда другого варианта нет, то сразу после отправки файлы стоит удалить обеим сторонам.

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Кроме того, эксперт рекомендовала использовать разные мессенджеры для разных целей. Например, в одном переписываться по работе, в другом — по личным вопросам, добавло «ФедералПресс».

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